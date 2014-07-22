МЧС снова предупреждает петербуржцев о грозе

Спасатели рекомендуют по возможности отложить поездки и оставаться дома, а также закрыть окна и убрать вещи с балконов.

Региональное управление МЧС снова предупреждает о плохой погоде в Петербурге: над городом нависли грозовые тучи, а ветер разогнался до 20 метров в секунду. Предполагается, что в некоторых районах может пойти град.

Несмотря на то, что погода бушует уже не первый день, спасатели напоминают о правилах безопасности: лучше остаться дома, закрыв окна. Автолюбителям рекомендуют парковать транспорт вдали деревьев и плохо укрепленных конструкций.

Сообщить о чрезвычайной ситуации можно по телефону: 01 (стационарный), 112 и 101 (мобильный). Круглосуточная горячая линия ГУ МЧС: 8 (812) 299-99-99.

Ранее мы писали, что в пятницу ветер в Петербурге усилится до 17 м/с.

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