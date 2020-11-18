МЧС провели учения у БКЗ "Октябрьский"

Горожане подумали, что в здании случился пожар.

Сегодня в первой половине дня, 18-го ноября, петербуржцы заметили скопление техники МЧС около БКЗ "Октябрьский". Как узнал Piter.TV, переживать не о чем: спасатели проводили учения.

В процессе учений здание было оцеплено, а по периметру стояло около шести машин.

Из-за выпавших осадков в Петербурге и Ленобласти увеличилось количество аварийных ситуаций. Так, например, утром город погрузился в пробки. Из-за шторма аварийные бригады перешли на экстренный режим работы.

Фото и видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK