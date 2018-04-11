В детский сад на Светлановском приехали пожарные

По предварительной версии, в учреждении проводились учения.

11 апреля в одном из детских садов на Светлановском проспекте была затяжная прогулка перед тихим часом, так как в помещении проводились пожарные учения, сообщает читатель Piter.tv.

Известно, что детей вывели на улицу примерно в 12 часов дня. На территорию дошкольного учреждения прибыли четыре единицы техники. Огнеборцы растянули пожарные шланги. Детей группами вывели за пределы территории детского сада.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на проспекте Ветеранов детский сад оцепили четырые пожарных расчета.

Видео: Piter.tv