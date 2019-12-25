МЧС предупреждает жителей области о грозах и ливнях в пятницу

Скорость ветра составит до 12 м/с.

Региональное управление МЧС предупреждает жителей Ленобласти о грозах и ливнях в пятницу, 3 июля.

Сообщается, что ночью ожидается облачная с прояснениями погода, днем – переменная облачность. Так, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах – ливни и грозы. Порывы южного и юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Температура ночью поднимется до +16 градусов, а днем – до +24.

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