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МЧС предупреждает жителей области о грозах и ливнях в пятницу
Сегодня, 20:57
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smirenny

МЧС предупреждает жителей области о грозах и ливнях в пятницу

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Скорость ветра составит до 12 м/с.

Региональное управление МЧС предупреждает жителей Ленобласти о грозах и ливнях в пятницу, 3 июля. 

Сообщается, что ночью ожидается облачная с прояснениями погода, днем – переменная облачность. Так, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах – ливни и грозы. Порывы южного и юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Температура ночью поднимется до +16 градусов, а днем – до +24. 

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Фото: pixabay

Теги: грозы и ливни, мчс предупреждает, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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