В Петербурге 26 декабря ожидается гололедица и минусовая температура

В ночь на 26 февраля столбик термометра опустится до -3..-5 градусов.

В среду, 26 февраля, в Петербурге будет переменная облачность и пойдет снег. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночь на 26 февраля столбик термометра опустится до -3..-5 градусов. Днем станет немного теплее, до 0..-2 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с с юго-востока в ночное время, днем порывы могут увеличиться до 6-11 м/с.

МЧС предупреждает о гололедице на дорогах и просит быть водителей и пешеходов внимательнее.

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