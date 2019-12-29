  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 26 декабря ожидается гололедица и минусовая температура
Сегодня, 16:57
57
nastya960

В Петербурге 26 декабря ожидается гололедица и минусовая температура

0 0

В ночь на 26 февраля столбик термометра опустится до -3..-5 градусов.

В среду, 26 февраля, в Петербурге будет переменная облачность и пойдет снег. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночь на 26 февраля столбик термометра опустится до -3..-5 градусов. Днем станет немного теплее, до 0..-2 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с с юго-востока в ночное время, днем порывы могут увеличиться до 6-11 м/с.

МЧС предупреждает о гололедице на дорогах и просит быть водителей и пешеходов внимательнее.

Фото: pixabay 

Теги: гололедица, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии