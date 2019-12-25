Петербургское ГУ МЧС предупредило о мокром снеге с дождем и сильном ветре

Дороги скует гололедица.

Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовало погодный прогноз на 10 февраля, предупредив горожан о не самых простых условиях.

Днем в Петербурге ожидается смесь мокрого снега и дождя, которые будут сменять друг друга время от времени. Кроме того, усилится южный и юго-западный ветер: порывы разгуляются местами до 15-20 м/с. Также не исключена гололедица на дорогах. В Ленобласти прогноз перенял черты городского: сильный ветер и скользкие дороги будут преследовать область и во вторник.

В регионе введен желтый уровень погодной опасности.

Ранее петербургские спасатели вывезли с тонкого льда Финского залива 25 рыбаков.

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