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МЧС показало кадры мощного пожара в Брянской области в многофункциональном здании

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К тушению огня привлекли 85 человек и 31 единицу техники.

МЧС России показало видео мощного пожара, произошедшего в Брянской области в многофункциональном здании. Ролик опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел вечером 6 марта. В ОДС ГУ МЧС по региону поступило сообщение о пожаре в поселке Новые Дарковичи. Площадь возгорания составила 1600 кв.м. Горение было зафиксировано в банно-гостиничном комплексе и в пристроенном к нему помещении автосервиса.

К тушению огня привлекли 85 человек и 31 единицу техники. К концу дня пожар был локализован. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Видном потушили пожар на коксогазовом заводе.

Видео: Telegram / МЧС России

Теги: брянская область, многофункциональное здание, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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