В Видном потушили пожар на коксогазовом заводе

Площадь возгорания на предприятии составила 200 квадратных метров.

В Видном потушили пожар на Московском коксогазовом заводе. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Мечел", в состав которой входит предприятие.

Инцидент произошел в воскресенье 5 марта. Площадь возгорания на предприятии составила 200 квадратных метров. В компании сообщали, что пострадавших и угрозы окружающей среде нет. К полуночи спасатели ликвидировали открытое горение.

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Видео: МЧС России