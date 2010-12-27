МЧС: на Ленобласть надвигаются ливни и сильный ветер 

Во вторник, 20 августа, стало известно о том, что на Ленобласть надвигаются дожди. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Так, 21-22 августа местами ожидаются ливни. Кроме того, на неделе на Финском заливе возможны сильные ветра, которые будут достигать 12-14 м/с.
Однако синоптики спешат успокоить жителей Ленобласти, ведь, на неделе столбик термометра будет показывать около 22 градусов тепла.
Ранее мы сообщали о том, что последняя декада августа в Петербурге будет дождливой.
Фото:Pixabay
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