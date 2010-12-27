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МЧС: на Ленобласть надвигаются ливни и сильный ветер 
Сегодня, 21:24
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IRINA_CHALKINA

МЧС: на Ленобласть надвигаются ливни и сильный ветер 

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Однако, столбик термометра будет показывать около 22 градусов тепла.

Во вторник, 20 августа, стало известно о том, что на Ленобласть надвигаются дожди. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Так, 21-22 августа местами ожидаются ливни. Кроме того, на неделе на Финском заливе возможны сильные ветра, которые будут достигать 12-14 м/с.

Однако синоптики спешат успокоить жителей Ленобласти, ведь, на неделе столбик термометра будет показывать около 22 градусов тепла.

Ранее мы сообщали о том, что последняя декада августа в Петербурге будет дождливой.

Фото:Pixabay

 

Теги: ленобласть погода, новости спб, общество, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Общество,

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