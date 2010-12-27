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МЧС: из горящего дома на Гороховой эвакуировали 10 человек
Сегодня, 16:28
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IRINA_CHALKINA

МЧС: из горящего дома на Гороховой эвакуировали 10 человек

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Площадь горения – 4 квадратных метра.

В среду, 4 декабря, в Центральном районе  Петербурга загорелся жилой дом на  Гороховой улице. Идёт эвакуация жильцов. Об этом сообщает МЧС по Петербургу. 

По данным МЧС, возгорание произошло в квартире на 4-м этаже. 

"Центральный район, ул. Гороховая д. 48, 4-х этажный жилой дом, 3 СО., горит квартира на 4-м этаже, площадь горения 4 м.кв",

— сказано в сообщении.

Отмечается, что эвакуировано с парадной 10 чел. В 16:02 – локализация, ликвидация открытого горения.

На месте работают 7 пожарных автомобилей, 4 кареты скорой и одна машина газовщиков.

Ранее мы сообщали первую информацию о том, что в центре Петербурга загорелся жилой дом.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Кирилл Дербенев

Теги: новости спб, общество, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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