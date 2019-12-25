МЧС Петербурга напоминает о пожарной безопасности

Это связано с самоизоляцией петербуржцев на неделю.

В связи с недельным карантином в Петербурге, МЧС напоминает о пожарной безопасности.

Вынужденные каникулы и отпуск горожане проведут скорее всего на дачных участках. Поэтому спасатели рекомендуют не разводить открытый огонь при уборке участков и приготовлении пищи. Помимо этого существует риск пожаров сухой прошлогодней растительности из-за наступления солнечной погоды.

Так, за 27 марта спасатели Петербурга 18 раз выезжали на тушение прошлогодней травы.

МЧС напоминает, что нельзя оставлять детей одних, так как основная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Ранее мы сообщали, что барные улицы Петербурга перекрыты полицией.

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