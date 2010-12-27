МАРСЕЛЬ: КОНЦЕРТ В ФОРМАТЕ 360

На сцене, расположенной прямо по центру зала, популярное трио представит двухчасовое живое шоу в расширенном составе музыкантов.

7 декабря в Тинькофф Арене пройдет большой сольный концерт главных романтиков Петербурга – группы "МАРСЕЛЬ". Ежегодный праздник музыки и настоящей честной лирики теперь в формате "360 градусов".

На сцене, расположенной прямо по центру зала, популярное трио представит двухчасовое живое шоу в расширенном составе музыкантов: будут исполнены все хиты группы и песни с нового альбома "Дом бита", релиз которого состоится тоже 7 декабря. В этот вечер зрителей по традиции ждут живой звук, свет, видеоинсталляции и экраны и, конечно, добрые песни и те самые эмоции и энергетика, которыми славятся концерты "МАРСЕЛЬ". А новый формат выступления обеспечит полноценный хороший обзор с любой точки площадки.

"МАРСЕЛЬ" – авторы и исполнители хитов "Эта песня для тебя", "Предубеждение и гордость", "Не отдам", "Здравствуй, мам", "Туда где", "Сколько бы" и "Настроение осень", обладатели 7 "Золотых граммофонов", номинанты премий МУЗ-ТВ.