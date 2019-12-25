Лжетрейдер обманул петербурженку на 3,5 млн рублей

Мужчина потратил деньги на свои нужды.

В Петербурге задержали 59-летнего генерального директора ООО "ПауэрТрейдКомпани" по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. До 8 февраля 2019 года задержанный также был соучредителем ООО "Пауэр Аудит".

Как стало известно Piter.TV, мужчина, представившись трейдером и официальным представителем брокерской компании Larson&HolzInternetTechnoloqyLimited, обманул потерпевшую на крупную сумму денег. Он сообщил ей, что работает по франшизе от иностранной компании и предложил приобрести долю в уставном капитале "Пауэр Аудит" и часть франшизы. Поверив, женщина передала мошеннику более 3,5 млн рублей (1,9 млн рублей и 30 тысяч долларов). Полученные деньги лжетрейдер потратил на свои нужды.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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Фото: Piter.TV