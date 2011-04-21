Лжесотрудник банка за четыре месяца выманил у петербургской пенсионерки 5 млн рублей

В период с января по 12 апреля 2022 пенсионерка встречалась с различными курьерами, которым передала денежные средства на общую сумму в 5 053 000 рублей.

В Петербурге сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, похитившего путем обмана деньги у пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 13 апреля обратилась 70-летняя женщина, проживающая в доме на Российском проспекте. Она сообщила, что в начале января 2022 года на её телефон позвонил неизвестный, представившись сотрудником финансовой организации. Он ей сказал, что ее квартиру хотят выставить под залог и убедил, что для решения вопроса необходимо передать денежные средства курьеру.

В период с января по 12 апреля 2022 пенсионерка встречалась с различными курьерами, которым передала денежные средства на общую сумму в 5 053 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала телефонным мошенникам 12,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv