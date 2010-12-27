Лжесайт "Мюзик-Холла" продавал билеты со 100 % наценкой

Прокуратура Петербурга требует через суд заблокировать интернет-ресурс.

Прокуратура Петроградского района требует через суд заблокировать сайт, который продавал билеты в СПБГАУК "Театр "Мюзик-Холл" по завышенной цене. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка показала, что на сайте продаются билеты на мероприятия, проводимые в театре. При этом владелец сайта не заключал договор с "Мюзик-Холлом". Кроме того, билеты реализовывались со 100 % наценкой, что нарушает законодательство РФ о культуре.

Как пояснила пресс-служба прокуратуры, действия правообладателя сайта нарушают права потребителей на приобретение билетов в театр по экономически обоснованной цене. Кроме того, размещенная на портале информация вводит в заблуждение потенциальных покупателей.

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Фото: musichallspb.ru