Лжеполицейским из Петербурга добавили новые эпизоды за вымогательство

Вымогатели вернулись к одной из жертв спустя год после первого "оплаченного счета".

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга установили два новых преступных эпизода в деятельности лже-сотрудников полиции, задержанных год назад.

МВД определили способ мошенничества петербуржцев: они при помощи угроз усаживали жертв в собственный автомобиль и требовали с нее выкуп. Один из местных жителей заплатил "полиции" дважды: сначала, чтобы его выпустили из машины домой, а потом - через год. Спустя продолжительное время грабители напомнили о себе: она напали на молодого человека на улице и отняли деньги.

Напомним, что фигурантами расследования являются два брата. Мужчинам 29 лет и 32 года. В течение четырех лет злоумышленникам удавалось представляться представителями закона и получать от испуганных потерпевших денежные средства. общей сложности напарники обогатились на 600 тысяч рублей. Нелегальный труд псевдооперативники вели с 2013 года.

На данный момент оба нарушителя находятся под стражей. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям за вымогательство, похищение человека и грабеж. Сейчас расследование объединено в одно делопроизводство.

Фото: Piter.tv