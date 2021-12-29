Лжеминеры атаковали ресторан на улице Рубинштейна

В центре Петербурга шутники "заминировали" ресторан "Сайзл", расположенный в доме № 23 по улице Рубинштейна. По информации Piter.tv, силовики не нашли в помещении ничего опасного.
Информация о взрывоопасном объекте в заведении поступила от неизвестного пользователя, который передал сообщение по телефону. Стражи порядка осмотрели ресторан. Проводить эвакуацию они не стали.
Устанавливаются подробности случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: в метро Петербурга планируют штрафовать антимасочников.
Фото: Pexels
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