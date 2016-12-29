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Иностранные люксовые бренды закрывают точки на Невском
Сегодня, 12:43
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Иностранные люксовые бренды закрывают точки на Невском

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Решение связано с кризисом и проблемами с цепочками поставок.

На Невском проспекте происходит массовое закрытие флагманских магазинов иностранных люксовых брендов. Об этом пишет издание "Ъ-СПб".

Речь идёт о таких представителей люкса, как Breitling, Fendi, Omega, Rolex и Salvatore Ferragamo. Уход планирует и Louis Vuitton. Решение связано с кризисом и проблемами с цепочками поставок.

По мнению экспертов, в случае, если тенденции ухода с центральной улицы Северной столицы начнут следовать и другие зарубежные премиальные бренды, это приведёт к снижению арендных ставок и освоению свободных площадей представителями fashion-индустрии из РФ и дружественных ей стран.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: невский проспект, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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