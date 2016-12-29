Иностранные люксовые бренды закрывают точки на Невском

На Невском проспекте происходит массовое закрытие флагманских магазинов иностранных люксовых брендов. Об этом пишет издание "Ъ-СПб".
Речь идёт о таких представителей люкса, как Breitling, Fendi, Omega, Rolex и Salvatore Ferragamo. Уход планирует и Louis Vuitton. Решение связано с кризисом и проблемами с цепочками поставок.
По мнению экспертов, в случае, если тенденции ухода с центральной улицы Северной столицы начнут следовать и другие зарубежные премиальные бренды, это приведёт к снижению арендных ставок и освоению свободных площадей представителями fashion-индустрии из РФ и дружественных ей стран.
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Фото: Piter.TV
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