Любовь Соболь отпустили из отдела полиции в Москве

Соратницу Алексея Навального допрашивали.

Любовь Соболь отпустили из отдела полиции. Об этом сторонница оппозиционного политика Алексея Навального сообщила в собственном ролике, опубликованном на Twitter-аккаунте. Юрист уточнила, что вышла из отделения правоохранительных органов в Москве, куда ее доставили накануне. В "РИА Новостях" уточнили со ссылкой на адвоката Владимира Воронина, что Соболь допрашивали. Юрист Фонда борьбы с коррупцией и соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что ее отпустили из отдела полиции в Москве.

Вышла из ОВД в Новокосино Любовь Соболь, юрист

Россиянка отметила, что ей не предъявили обвинения. Она добавила, что не нарушала законодательство. В организации, в которой работает Соболь прокомментировали, что в отделении полиции остается их коллега Ольга Ключникова.

Соболь задержали у дома якобы причастного к отравлению Навального.

Видео: Twitter/Соболь Любовь