Любовь Соболь отпустили из отдела полиции в Москве

Любовь Соболь отпустили из отдела полиции. Об этом сторонница оппозиционного политика Алексея Навального сообщила в собственном ролике, опубликованном на Twitter-аккаунте. Юрист уточнила, что вышла из отделения правоохранительных органов в Москве, куда ее доставили накануне. В "РИА Новостях" уточнили со ссылкой на адвоката Владимира Воронина, что Соболь допрашивали. Юрист Фонда борьбы с коррупцией и соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что ее отпустили из отдела полиции в Москве.
Вышла из ОВД в Новокосино
Любовь Соболь, юрист
Россиянка отметила, что ей не предъявили обвинения. Она добавила, что не нарушала законодательство. В организации, в которой работает Соболь прокомментировали, что в отделении полиции остается их коллега Ольга Ключникова.
Соболь задержали у дома якобы причастного к отравлению Навального.
Видео: Twitter/Соболь Любовь
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