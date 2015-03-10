Названы любимые места петербургских самокатчиков

Сезон кикшеринга в городе будет открыт, пока это позволяют погодные условия.

С марта 2022 года жители и гости Северной столицы преодолели более 13 млн км на электронных самокатов, при этом это лишь данные одной компании. Основные поездки были зафиксированы в районе Московского, Ленинского, Комендантского и Каменноостровского проспекту, а также Бухарестской улице. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу одного из крупнейших городских сервисов кикшеринга.

Чаще всего пользователи самокатов катались по Садовой, Гороховой, Кирочной улицам, а также улицам Ломоносова и Некрасова, Литейному, Лиговскосму и Загородному проспекту. Среди набережных любителям двухколёсного средства передвижения приглянулись дороги у Фонтанки и Мойки, канала Грибоедова и Свердловской набережной. Среди мостов Северной столицы самокатчики предпочли Троицкий, Литейный, Дворцовый, Благовещенский и Тучков. Территориями с самыми активными пользователями оказались Кудрово, Западное Мурино и Купчино.

На данный момент сезон кикшеринга в городе на Неве всё ещё не закончен: он завершится только с приходом зимней погоды, устойчивых минусовых температур и первой гололедицы.

Ранее мы сообщили о том, что в Сосновом Бору 12-летняя девочка на самокате попала под колеса автомобиля.

Фото: Piter.TV