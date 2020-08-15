Лукашенко сообщил о договоренности с Россией в сфере безопасности

Республика получит помощь из РФ "при первом же запросе"

Об этом он рассказал участникам совещания в Центре стратегического управления Минобороны. По словам Лукашенко, договоренность была достигнута в ходе длительного телефонного разговора с Владимиром Путиным.

– Должен сказать, меня даже несколько удивило: абсолютно посвящен в то, что происходит, – прокомментировал Лукашенко владение информацией о ситуации в Белоруссии российским президентом.

Он уточнил, что военные отношения между странами регулируются договором с РФ в рамках Союзного государства и ОДКБ. Именно эти документы можно будет задействовать при необходимости.

Напомним, 9 августа в стране состоялись выборы президента. По версии ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов, однако с официальными данными оказались не согласны тысячи человек: протесты против фальсификаций на выборах продолжаются в республике по сей день. Сотрудники крупнейших предприятий и учреждений объявили забастовку.

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