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Лукашенко объяснил, зачем просил у Путина ядерное оружие

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Эту тему глава республики поднял после обращения Польши к США с просьбой предоставить Варшаве вооружение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, зачем просил у президента России Владимира Путина ядерное оружие. Об этом он рассказал на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.

По словам главы республики, эту тему он поднял после обращения Польши к США с просьбой обеспечить Варшаве ядерное вооружение. Лукашенко отметил, что консультировался с Путиным по этому вопросу, в результате чего оба президента пришли к выводу, что необходимо подготовиться к зеркальному ответу.

Мы свое оружие отдали туда, и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил о гибели 20 белорусов, воевавших на стороне Украины.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, владимир путин, президент белоруссии, президент россии, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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