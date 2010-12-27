В Санкт-Петербург снова возвращается грандиозное шоу магии и иллюзий "Лучшие иллюзионисты России".

В Санкт-Петербурге 29 октября пройдут сразу два концерта "Лучшие иллюзионисты России". В 15.00 и 19.00 в ДК "Ленсовета" зрителей ждут выступления звезд оригинального жанра с мировыми именами. Билеты уже продаются во всех кассах города.

Предварительный список главных звезд шоу уже точно можно назвать "золотым списком". Удивлять петербуржцев и гостей города будут Сергей Коллер и Максим Киселев, Александр Муратаев и Артем Щукин, Александр Магу и дуэт Quick Change. За драйв, юмор и ведение программы отвечают комики Игорь Чехов и Михаил Кукота.

В программе будут масштабные номера и эксклюзивные интерактивные действа, артисты покажут Петербургу иллюзии, которыми восхищались в Европе и США.Участники шоу преподнесут в подарок зрителям свои премьерные номера, которые еще не видел никто. Вы узнаете, насколько широко могут раздвигаться грани реального мира, и удивитесь, насколько волшебная феерия находится так близко от каждого из нас. Успейте прочувствовать острие иллюзии, пока она не исчезла!