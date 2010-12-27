Петербуржец лишился 25 тысяч рублей из-за звонка о заминированном самолете

Петербуржец позвонил в "112" и рассказал о заминированном самолёте

Александр Шишлов, проживающий в Петербурге остановил самолет, ссылаясь на то, что он может взорваться.

Сотрудники аэропорта "Пулково" 14 октября искали бомбу больше часа, обыскав не только воздушное судно, но и весь аэропорт.

Как сообщается в объединенной пресс-службе судов Петербурга 25 декабря 32-летнего Александра Шишлова обвинили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В октябре 2017 года выше упомянутый позвонил в службу "112" и заявил, что борт вылетающий в Омск заминирован. Рейс в Сибирь улетел, но только после осмотра всего аэропорта.

За задержку вылета Шишлов обязан уплатить штраф в размере 25 тыс. рублей. Как говорит сам Шишлов, все последствия телефонного звонка понимал и не стал отрицать свою вину.

Фото: Инстаграм аккаунт "Пулково"