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Лоукостер "Победа" возобновит продажу билетов на международные рейсы
Сегодня, 22:01
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IRINA_CHALKINA

Лоукостер "Победа" возобновит продажу билетов на международные рейсы

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Предположительно рейсы откроют осенью 2019 года.

В четверг, 24 января, стало известно, что Лоукостер "Победа" возобновит продажу билетов на международные рейсы . Об этом сообщают МИ.

Так, рейсы в другие страны из Пулково откроют осенью 2019 года. 

В данный момент нет никакой информации о возобновлении продаж билетов в весенне-летний сезон. 

Напомним, что причиной таких реформ стало то, что рейсы из Северной столицы задерживаются из-за действий силовых структур.

Продажи билетов на международные рейсы закрываются с марта. 

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге сотрудники "Победы" засняли проверки, которые стали причиной задержек рейсов

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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