С первой пресс-конференции Собчак грубо выкинули "лошадь" (видео)

На первую "президентскую" пресс-конференцию Ксении Собчак пришел человек в маске лошади. Его выкинули из помещения охранники.

На первой пресс-конференции Ксении Собчак, которая на прошлой неделе заявила о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы, произошло странное ЧП. На нее один из посетителей (возможно, журналистов) пришел в маске единорога. Он пытался задать вопрос, но охранники достаточно грубо выкинули его на улицу.

Видимо, человек в маске хотел как-то задеть Собчак. В интернете в шутках про телеведущую часто сравнивают ее с лошадью. Охрана не оценила перфоманс.

Популярная телеведущая Ксения Собчак во вторник, 24 октября, провела первую пресс-конференцию, где отвечала на вопросы о своей президентской коспании и выдвижении на выборы. Она рассказала, что ее предвыборный штаб возглавит Игорь Малашенко. Он руководил компанией Бориса Ельцина в 1996 году.

Также Собчак отметила ,что она выбвигается не от партии а от "народа нашей страны". Кроме того, она высказалась за освобождение политических заключенных и прокомментировала статус Крыма. При этом кандидат отметила, что она не будет оскорблять Путина.

Видео: ВКонтакте