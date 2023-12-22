Лось искупался в Кошачьем пруду на востоке Москвы

Очевидцы распространили по соцсетям кадры с места событий.

Жители Новогиреево в Восточном административном округе российской столицы заметили лося, который решил искупаться в Кошачьем пруду. Очевидцы позвонили спасателям, чтобы те помогли дикому лесному гостю. Экстренные службы приняли несколько звонков с сообщениями о животном. Телеканал "360.ru" опубликовал видеокадры с места событий.

Уточняется, что молодое парнокопытное без рогов изначально было замечено на проезжей части в районе жилого дома по Зеленому проспекту, 40 корпус 1. Местный житель рассказал о том, что лось двинулся в сторону школы. Затем зверя заметили между зданиями. Одна из женщин отметила, что ее знакомые передали, что лось попал под автобус в районе станции метро "Новогиреево". Другие утверждали, что лось примерно с пяти часов утра плавал в водоеме на Свободном проспекте.

Я вышел из подъезда, народ человек 15-20 стояло, смотрело, двое-трое снимали тоже. источник 360.ru

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Фото и видео: 360.ru