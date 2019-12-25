Лопнувшее колесо разбило стекло автобуса на трассе "Кола"

В результате инцидента госпитализированы 2 пассажира с лицевыми порезами.

В среду, 20 июля, на федеральной трассе "Кола" произошло нестандартное ДТП с участием междугороднего автобуса. По данным 47news, на 26-ом км колесо одной из проезжающих легковушек лопнуло и отскочило в боковое стекло транспорта, перевозившего пассажиров из Петербурга в Кировск.

В результате было разбито стекло. Осколки порезали лица двум пассажирам. Они были доставлены в больницу, где их направили на амбулаторное лечение после обработки ран.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"