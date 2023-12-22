В Ломоносове утром случился пожар в квартире на Красноармейской

Сегодня утром, 16 апреля, в Ломоносове произошел пожар. На Красноармейской улице, 6А, вспыхнуло пламя в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 5:21. В это время огонь распространился по комнате площадью 15 "квадратов".
На место случившегося выехали 15 спасателей и три спецмашины. Они тушили пламя в течение 26 минут. В 5:47 возгорание ликвидировали.
Отмечается, что во время пожара никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается. Проводится проверка.
Ранее мы писали, что в Металлострое ликвидировали мощный пожар в ангаре.
Фото: Piter.tv
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