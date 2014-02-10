Локализован пожар в производственном здании в Новосибирской области

В огне погиб человек, еще шестеро людей пострадали.

Под Новосибирском экстренные региональные службы локализировали пожар, произошедший на территории производственного цеха в городе Обь. Согласно информации от пресс-службы ГУ МЧС, жертвой возгорания с тал как минимум один человек. Еще шестеро пострадали. В настоящее время пациенты переданы медицинскому персоналу. Специалисты заметили,что в поврежденном помещении могут находиться газовые баллоны.

В Новосибирской области сотрудники МЧС России локализовали пожар. В городе Оби горит производственное здание. В нем могут находиться газовые баллоны. пресс-служба ГУ МЧС РФ

На месте происшествия работают 32 человека личного состава ведомства и 9 единиц техники.

На Заповедной сгорел сарай.

Фото и видео: ГУ МЧС России