"Логан", "Мазда" и маршрутка заблокировали Пулковскую улицу

О пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что несколько автомобилей и маршрутка заблокировали проезд, столкнувшись на Пулковской улице, недалеко от дома №15. Об этом рассказали, в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В комментариях появилась теория, что ДТП произошло по вине "внезапно выскочившего" водителя "Renault Logan". Также пользователи отмечают, что рядом с местом происшествия продается "вкуснейшая шаверма" и шутят о том, что именно этот факт мог стать причиной столкновения.

Ранее мы писали, что автомобиль сбил знак и застрял на набережной Обводного канала.

Фото: vk.com/spb_today