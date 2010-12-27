Петербургский суд отправил жестокого водителя под стражу

20-летний Никита Литвинов проведет 2 месяца под стражей за наезд на группу людей с трагическими последствиями.

В Санкт-Петербурге Калининский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Литвинова.

Мужчина подозревается в совершении преступлений по статьям: "убийство", "покушение на убийство", "убийство двух или более лиц". Известно, что под стражей Литвинов проведет два месяца до до 14 декабря 2017 года.

Напомним, что преступление произошло 15 октября во дворе дома № 25 по улице Замшина. В процессе конфликта с группой молодых людей 20-летний Никита Литвинов сел в свой автомобиль и сбил обидчиков. В результате наезда машиной один из молодых людей скончался в больнице. Двое других оказались травмированы.