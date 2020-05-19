В Казанском соборе состоялась литургия в честь Казанской иконы Божией Матери

Службу провёл митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В пятницу, 4 ноября, в Северной столице состоялась торжественная литургия в честь Казанской иконы Божией матери. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Службу в День народного единства провёл митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Отметим, что история иконы непосредственно связана с праздником, поскольку, согласно преданию, именно лик Божией Матери помог ополченцам при освобождении Москвы от польских интервентов.

Икона считается одной из самых старых в России: в Петербург её доставили по указу Петра I.

Ранее мы сообщили о том, что в музее артиллерии открылась выставка личных вещей Юрия Никулина.

Фото: ВКонтакте / Казанский кафедральный собор