Ленинградцы могут выиграть 300 000 рублей за лучшее произведение о войне

Литературный конкурс "ВОВремя" пройдет в Ленобласти.

Ленинградская областная универсальная научная библиотека и Дом писателя Санкт-Петербурга дали старт новому литературному конкурсу под названием "ВОВремя", посвященный 80-летию со дня начала Великой отечественной войны. Принять участие в конкурсе смогут жители Ленинградской области - для этого до 1 июня будет необходимо отправить организаторам свое произведение на тему войны.

К конкурсу допускаются рассказы, очерки, стихотворения, зарисовки, статьи и эссе не более 10 тысяч знаков. Авторы могут отправить свои творения на электронную почту vovremyakonkurs@yandex.ru.

За лучшее произведение обещан денежный приз в размере трехсот тысяч рублей, а те, кто займет второе и третье место, получат двести и сто тысяч рублей, соответственно.

Между тем, в Выборгском районе продлили до 30 мая конкурс на лучшую уборку дворов.

Фото: пресс-служба Ленобласти