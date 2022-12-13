За 2 дня сотрудники ККИ освободили 35 участков в Петербурге от незаконной торговли

Нелегальную торговлю продуктами и сувенирами присекли в 7-ми районах.

Специалисты петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) за 2 дня устранили нелегальные торговые объекты на 35-ти земельных участках города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рейды состоялись на территории Центрального, Выборгского, Приморского, Невского, Кировского, Красносельского и Московского районов. В основном нелегалы осуществляли торговлю у станций метро "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Озерки", "Проспект Просвещения", "Пионерская", "Ломоносовская", "Пролетарская", "Проспект Большевиков", "Улица Дыбенко". Они предлагали покупателям овощи, фрукты, цветы, рыбу и сувениры. Также инспекторы ККИ демонтировали 2 павильона на улице Свердлова с шиномонтажом и кафе.

Каждого из нарушителей привлекут к административной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что в 4 районах Петербурга от незаконных объектов торговли освобождено 15 земельных участков.

Фото: пресс-служба ККИ