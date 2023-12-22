Под Петергофом ликвидируют свалку опасных отходов

В настоящее время в Низино введён режим ЧС муниципального характера.

В Ленобласти планируется уничтожение опасной свалки, расположенной на урочище Симоногонта в деревне Низино, всего в девяти километрах от Петергофа. По данным пресс-службы Госэконадзора, ликвидация состоится в марте 2024 года.

На свалке обнаружен разнообразный мусор, включая отходы от различных производств, которые представляют потенциальную опасность для человека и окружающей природы. Кроме того, по оценке экологического ведомства, ущерб от мусора составил 387,8 млн рублей.

В настоящее время в Низино введён режим ЧС муниципального характера, в то время как администрация Ломоносовского района активно ищет подрядчика для вывоза отходов с данной территории.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном подвели итоги природоохранной деятельности за 2023 год.

Фото: Комитет Госэконадзора Ленобласти