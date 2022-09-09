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Ликсутов: речной транспорт в Москве может стать беспилотным

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Заммэра Москвы рассказал об инновационном проекте.

Заместитель мэра российской столицы Максим ЛИксутов рассказал о том, что городской речной транспорт в Москве будет беспилотным уже через пять или десять лет. Такой информацией чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей".

Наши суда, созданные специально для городского транспорта, по оценкам специалистов, не имеют аналогов в мире, потому что они полностью электрические. И там заложена система, которая позволяет стать судам полностью беспилотными.

Максим Ликсутов, замглавы города

Эксперт напомнил о том, что речной проект в тестовом режиме обязательно будет реализован до конца 2022 года. Однако большая часть судов придет к навигации только в 2023 году. На данный момент уже выбрана компания, которая заключила с профильным департаментом Москвы 15-летний контракт на запуск речных судов. Известно, что все ключевые элементы систем будут отечественного изготовления.

В Петербурге хотят отремонтировать Речной вокзал.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: инновации, максим ликсутов, морская навигация, москва, речной транспорт, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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