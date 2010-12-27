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Лидер группировки "Ленинград" показал новую спутницу
Сегодня, 22:58
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IRINA_CHALKINA
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Лидер группировки "Ленинград" показал новую спутницу

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Ей оказалась юная поэтесса Варвара.

Сергей Шнуров представил публике новую девушку. Лидер группировки "Ленинград" пришел с пассией на  церемонию награждения "GQ Человек года 2018".

На кадрах видно, что девушка нежно обнимает за шею Сергея Шнурова. Многие из фанатов звезды утверждают, что новая возлюбленная "очень неровно шла по ковровой дорожке".

Напомним, что 2018 год запомнился оглушительными разводами. В список попал и Сергей Шнуров и Матильда, которые официально разошлись в прошлом месяце.

Ранее мы сообщали о том, что МС Хованский снял клип про Шнурова и Слепакова

Фото: spletnik_ru/instagram, super/instagram

 

Теги: развод сергей шнуров и матильда , сергей шнуров с новой девушкой , серей шнуров
Категории: Лента новостей Культура

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