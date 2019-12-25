Глава "Яблока" не согласился со штрафом за лозунги на бюллетенях

Горсуд Петербурга рассмотрит жалобу Николая Рыбакова на штраф в 1 тыс. рублей.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал жалобу председателя партии "Яблоко" Николая Рыбакова на штраф в 1 тыс. рублей за порчу избирательных бюллетеней. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Ранее, 9 октября, Выборгский районный суд признал политика виновным в мелком хулиганстве. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

По версии полиции, утром 20 сентября на избирательном участке № 360, расположенном в гимназии № 105 на улице Орбели, Рыбаков написал фломастерами зелёного и красного цветов политические лозунги на четырёх выданных ему бюллетенях. После этого он опубликовал в своём Telegram-канале фотографии, на которых опускает их в урну для голосования.

В полицейском протоколе указывалось, что такими действиями политик пренебрёг интересами других избирателей, проявил неуважение к обществу и повредил чужое имущество.

В письменных объяснениях Рыбаков не согласился с обвинением. Он заявил, что выразил свою гражданскую и политическую позицию, при этом опустил бюллетени в урну целыми, не забирал их и не повреждал. По словам политика, в момент его нахождения на участке других избирателей не было, а сотрудники комиссии отнеслись к нему доброжелательно.

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Фото: Piter.tм