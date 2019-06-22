Лидер System of a Down выступил в защиту сестер Хачатурян

Известный музыкант Серж Танкян высказался по поводу трагедии в российской семье сестер Хачатурян, находящихся под следствием за убийство отца.

Артист заявил, что данная ситуация – это сложный случай с несколькими жертвами, который является примером того, к чему приводят годы насилия над женщинами и детьми без судебного преследования. Он добавил, что это – провал системы по отношению к жертвам бытового насилия, разделяющий людей.

"Суд должен быть снисходительным к девушкам", – написал Танкян.

Отметим, что ранее в поддержку сестер Хачатурян прошла серия одиночных пикетов у здания СК РФ в Москве.

Девушек задержали в 2018-м году после того, как в доме на Алтуфьевском шоссе был найден их отец, получивший многочисленные колото-резаные ранения. Сестры заявили, что мужчина постоянно угрожал и издевался над ними. В свою очередь, следователи выявили, что Михаил Хачатурян действительно "совершал аморальные действия" с дочерьми.

В июне 2018-го девушкам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Сестры не признали свою вину. В сентябре им изменили меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Девушкам, которые сейчас живут у родственников, запрещено пользоваться телефонами, интернетом и гулять вечером и ночью.

Фото: Facebook / @SerjTankian

Видео: Radio Europa Liberă - Moldova / YouTube