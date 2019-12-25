Летом самолеты "Победы" начнут летать из Петербурга в Воронеж, Геленджик и Ставрополь

Полеты осуществляются на современных самолетах семейства Boeing 737.

Авиакомпания "Победа" добавила три новых города в географию своих полетов по России. Этим летом из петербургского аэропорта Пулково самолеты начнут летать в Воронеж, Геленджик и Ставрополь. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Рейсы "Победы" из Петербурга в Геленджик запустили с 23 июня. Полеты осуществляются по вторникам, четвергам и субботам. Из Северной столицы в Воронеж и Ставрополь можно будет улететь, начиная со 2 июля. По обоим направлениям рейсы будут выполняться с частотой до пяти раз в неделю.

Все полеты "Победы" осуществляются на современных самолетах семейства Boeing 737.Также из Петербурга в Геленджик можно будет улететь на самолетах авиакомпаний "Россия" и Smartavia. Рейсы из Пулково в Воронеж выполняет еще "РусЛайн".

Ранее мы писали, что в Петербурге во вторник отменили три рейса, один задержали.

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