Летний дворец Петра I открылся для посетителей

По вторникам музей не работает.

Летний сад открылся для посетителей. Об этом сообщили в группе "Русский музей".

Попасть во дворец можно с экскурсией. Учреждение работает по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньями. Посетители могут попасть внутрь с 11 до 19 часов. Сеансы экскурсий начинаются в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Добавим, что вход в музей платный. Билеты продаются в кассе около Летнего дворца.



В видеоролике петербуржцам показали, как Летний дворец подготавливали к открытию.

Видео: ВКонтакте / Русский музей