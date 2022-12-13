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Летний дворец Петра I открылся для посетителей

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По вторникам музей не работает.

Летний сад открылся для посетителей. Об этом сообщили  в группе "Русский музей". 

Попасть во дворец можно с экскурсией. Учреждение работает по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньями. Посетители могут попасть внутрь с 11 до 19 часов. Сеансы экскурсий начинаются в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Добавим, что вход в музей платный. Билеты продаются в кассе около Летнего дворца. 

В видеоролике петербуржцам показали, как Летний дворец подготавливали к открытию.

Видео: ВКонтакте / Русский музей

Теги: летний дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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