Летний Дворец Петра I закрыли для туристов из-за повышенной влажности

Его вновь откроют в мае 2020 года.

В четверг. 3 октября, Летний Дворец Петра I закрыли для туристов. Об этом сообщает пресс-служба Русского музея.

В пресс-службе музея заявили, что дворец необходимо закрыть из-за повышенной влажности в Северной столице. Также одной из причин является низкая температура.

Одно из старейших зданий города на Неве будет закрыто для туристов до начала мая 2020 года.

Напомним, что Летний Дворец Петра I построили еще в XVIII веке. Резиденция предназначалась только для проживания в теплое время года. В дворце тонкие стены, а в окнах установлены одинарные рамы.

Ранее мы сообщали о том, что на Пулковском шоссе появился памятник тележке из супермаркета на скале.

Фото:2gis.ru