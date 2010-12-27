Летний Дворец Петра I закрыли для туристов из-за повышенной влажности

В четверг. 3 октября, Летний Дворец Петра I закрыли для туристов. Об этом сообщает пресс-служба Русского музея.
В пресс-службе музея заявили, что дворец необходимо закрыть из-за повышенной влажности в Северной столице. Также одной из причин является низкая температура.
Одно из старейших зданий города на Неве будет закрыто для туристов до начала мая 2020 года.
Напомним, что Летний Дворец Петра I построили еще в XVIII веке. Резиденция предназначалась только для проживания в теплое время года. В дворце тонкие стены, а в окнах установлены одинарные рамы.
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Фото:2gis.ru
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