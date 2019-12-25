Летние кафе Петербурга могут открыться в июле

Если сложатся благоприятные условия с точки зрения эпидобстановки, что на третьем этапе снятия ограничений будет разрешено посещение фитнес-центров.

В среду, 10 июня, стало о том, что в Петербурге летние кафе могут открыть в начале июля. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал губернатор Александр Беглов.

Предполагается, что петербуржцы смогут посещать летние кафе, если в городе будет благоприятная эпидемобстановка во время пандемии коронавируса.

Также градоначальник отметил, что на третьем этапе в Северной столице рассмотрят открытие фитнес-центров. Кроме того, к концу июня намерены открыть движение по рекам и каналам Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга провели опрос во "ВКонтакте" среди петербуржцев.

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