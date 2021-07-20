Леопарда прокатили в автомобиле в центре Москвы. Об этом рассказали очевидцы, которым удалось заснять происходящее на камеры мобильных устройств. Жители российской столицы уточнили, что необычный пассажир замечен около Парка Горького в 16 часов вечера 19 июля. Дикий зверь сидел в одном автомобиле вместе с женщиной-водителем. Животное вело себя спокойно, но несколько раз порывалось выпрыгнуть из транспортного средства.
Леопард прокатился на заднем сиденье красного внедорожника вместе с еще одной дамой. По предварительным сведениям, зверя везли на вакцинацию от коронавируса в одну из местных клиник. Во время движения автомобилисты пытались активно познакомиться с женщиной, в машине которой находился зверь. Они надеялись выяснить, кем же является ее пассажир на самом деле: сервалом или леопардом. Хозяйка животного не стала отвечать на вопросы.
В Приморье краснокнижный дальневосточный леопард вышел к частному дому.
Видео: Youtube/Андрей Объедков
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Леопарду место в лесу, а не в машине. Чтобы мир стал лучше, все должно быть на своих местах.