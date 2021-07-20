  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:02
147
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Леопарда прокатили в автомобиле в центре Москвы

0 0

Животное каталось на заднем сиденье красного внедорожника.

Леопарда прокатили в автомобиле в центре Москвы. Об этом рассказали очевидцы, которым удалось заснять происходящее на камеры мобильных устройств. Жители российской столицы уточнили, что необычный пассажир замечен около Парка Горького в 16 часов вечера 19 июля. Дикий зверь сидел в одном автомобиле вместе с женщиной-водителем. Животное вело себя спокойно, но несколько раз порывалось выпрыгнуть из транспортного средства.

Леопард прокатился на заднем сиденье красного внедорожника вместе с еще одной дамой. По предварительным сведениям, зверя везли на вакцинацию от коронавируса в одну из местных клиник. Во время движения автомобилисты пытались активно познакомиться с женщиной, в машине которой находился зверь. Они надеялись выяснить, кем же является ее пассажир на самом деле: сервалом или леопардом. Хозяйка животного не стала отвечать на вопросы.

В Приморье краснокнижный дальневосточный леопард вышел к частному дому.

Видео: Youtube/Андрей Объедков

Теги: леопард, москва
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
martin2000
Сегодня 8:18

Леопарду место в лесу, а не в машине. Чтобы мир стал лучше, все должно быть на своих местах.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии