Ленобласть зарезервировала 13 участков под строительство метро в Кудрово

Участки зарезервированы сроком на три года.

Правительство Ленобласти зарезервировало землю под строительство метро. В списке – 13 земельных участков общей площадью около 500 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Речь идет об участке Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо "Правобережное".

Участки зарезервированы сроком на три года. В проекте планировки два вестибюля станции метро "Кудрово". Вестибюль 1 будет совмещён с автовокзалом ТПУ Кудрово, вестибюль 2 разместится у Мурманского шоссе рядом с ТЦ "Мега".

Ранее стало известно, что новый терминал в Пулково начнут строить после восстановления пассажиропотока.

Фото: Piter.tv