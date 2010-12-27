Ленобласть заняла первую строчку списка регионов, где вырастет зарплата

Эксперты объясняют это, прежде всего, реализацией крупных инвестиционных проектов, среди которых они выделяют порты и разного рода строительство, включая жилищное.

Ленинградская область возглавила список регионов, где вырастет заработная плата. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Согласно обнародованным результатам исследования, проведённого экспертами Финансового университета при Правительстве РФ, самые высокие темпы роста реальной заработной платы в нынешнем году и в первой половине следующего года прогнозируются в Ленинградской области (7,1 процента).

Эксперты объясняют это, прежде всего, реализацией крупных инвестиционных проектов, среди которых они выделяют порты и разного рода строительство, включая жилищное.

При этом эксперты университета назвали Ленинградскую область и в числе 10 регионов, где экономика будет особенно на подъёме.

Результаты исследования Финансового университета при Правительстве РФ говорят о том, что Ленинградская область реализует верную стратегию социально-экономического развития. На только что завершившемся Петербургском экономическом форуме мы подписали инвестиционные соглашения на общую сумму более 1 трлн рублей – беспрецедентный в истории этого форума результат. И каждое такое соглашение влечёт за собой новые рабочие места с хорошим уровнем заработной платы. Ведь всё это – современные, высокотехнологичные производства, где будут востребованы высококвалифицированные специалисты. прокомментировал губернатор региона Александр Дрозденко

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО