Ленобласть вошла в десятку мест России, где лучше всего лечить нервную систему

Большая часть российских туристов посоветовала отправиться в Крым.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября, узнал у россиян, где лучше всего в нашей стране лечить нервную систему.

Большая часть российских туристов посоветовала отправиться в Крым, за этот вариант было отдано 39% голосов. На втором месте расположились курорты Кавказских Минеральных Вод, где лечат не только проблемы пищеварения, но и нервную систему. Тройку замкнул Краснодарский край.

Также в десятку вошли Алтайский край и республика Алтай, Ленинградская и Калининградская области.

Фото: Piter.tv