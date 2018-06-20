Ленобласть вновь ожидают перепады температуры, снегопады и гололед

Сотрудники МЧС предупреждают об опасности на дорогах в связи с сильной гололедицей.

Сегодня ночью, в период с 27 марта по 28 марта на территории Выборга и всей Ленобласти синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, а также сильные снегопады. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости". В дневное время суток на территории региона пройдут затяжные дожди.

Кроме того, местным жителям снова предстоит перенести так называемые температурные качели. Так в ночное время столбик термометра будет показывать от минус двух до минус семи градусов по Цельсию, а местами и до минус 12. Зато днем температура повысится до +2 °C – +7 °C. Несильный ветер подует с запада и юго-запада.

Сотрудники МЧС предупреждают об опасности на дорогах в связи с сильной гололедицей.

Опасные или неблагоприятные погодные явления не прогнозируются. Ледовую обстановку на водоемах контролируют 23 стационарных гидрометеорологических поста.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Фото: @vladislav_katana