Ленобласть представила Навигатор для инвестора

Навигатор создан накануне Петербургского международного экономического форума.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился новостью о запуске Навигатора для инвестора, созданного в его регионе накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

В Навигаторе представлены такие важные темы, как описание шагов для реализации инвестиционных проектов в Ленинградской области; информация о доступных мерах поддержки; площадки для реализации инвестиционных проектов; ключевые характеристики региона; примеры успешно реализованных инвестиционных проектов.

Получить доступ к Навигатору можно по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что доля городов с благоприятной городской средой выросла в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко