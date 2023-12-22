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Ленобласть представила Навигатор для инвестора

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Навигатор создан накануне Петербургского международного экономического форума.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился новостью о запуске Навигатора для инвестора, созданного в его регионе накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

В Навигаторе представлены такие важные темы, как описание шагов для реализации инвестиционных проектов в Ленинградской области; информация о доступных мерах поддержки; площадки для реализации инвестиционных проектов; ключевые характеристики региона; примеры успешно реализованных инвестиционных проектов.

Получить доступ к Навигатору можно по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что доля городов с благоприятной городской средой выросла в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: ленобласть, навигатор для инвестора
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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